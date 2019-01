Mobiele werf moet hinder bij ingrijpende nutswerken Nieuwe Tuinwijk beperken Maxime Petit

29 januari 2019

16u49 0 Menen De omvangrijke nutswerken in de kern van de Nieuwe Tuinwijk die maandag starten, zullen dankzij een aangepaste aanpak voor minimale hinder zorgen. Dat belooft schepen van Publieke Ruimte Patrick Roose.

“De vernieuwing van het volledige water-, gas- en elektriciteitsnet moet een einde stellen aan de vele waterlekken en elektriciteitspannes in de wijk”, zegt schepen Patrick Roose. De werken verlopen in 4 fases en zullen in principe tegen halverwege juli 2019 afgerond zijn. “De nutswerken zijn zeer ingrijpend maar noodzakelijk. Alle betrokkenen partijen werden ingelicht en we engageren ons om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken voor de inwoners. Daarom maken we gebruik van een mobiele werf die elke dag 30 meter zal opschuiven. Binnen de vijf dagen wordt het voetpad in de oorspronkelijke staat hersteld waardoor een bewoner voor zijn deur nooit meer dan een week gehinderd wordt. Bovendien blijft de doorgang voor alternerend verkeer steeds mogelijk dankzij die mobiele werf. Ook qua mobiliteit zal de impact van de werken dus herleid worden tot een minimum. Er geldt wel telkens een parkeerverbod over een strook van 50 meter langs beide zijden van de zone rond de werken.”

Over de kostprijs wordt niet gecommuniceerd omdat de werken in opdracht gebeuren van De Watergroep en Eandis. De controle van de rioleringen en de daarbij horende herstelwerken komen wel op conto van de stad. “Hoeveel budget we daarvoor moeten vrijmaken is nog niet geweten. We vinden het in de eerste plaats belangrijk dat de inwoners van de wijk niet twee keer op korte tijd met ingrijpende werken te maken krijgen. Vandaar dat we beide zaken combineren. We bekijken later wel hoeveel ons dat precies zal kosten en of we daar een budgetwijziging aan moeten koppelen”, besluit Patrick Roose.