Mike Watteyn (21) naar Special Olympics OUDERS ZAMELEN GELD IN VOOR TRIP MET PANNENKOEKENVERKOOP XAVIER COPPENS

13 april 2018

02u43 0 Menen De 21-jarige voetballer Mike Watteyn uit Rekkem is door het dolle heen. Hij mag naar de Special Olympics. Om de reis te betalen, die zo'n 2.000 euro kost, zamelt de gepassioneerde voetballer samen met zijn ouders geld in.

Het was op 5 maart dat Mike Watteyn (21) uit Rekkem te horen kreeg dat hij geselecteerd was voor de Special Olympics. Die vinden plaats van 14 tot 21 maart 2019 in de Verenigde Arabische Emiraten. Helaas moet hij de reis zelf financieren. Omdat zijn ouders Patrick 'Patje' Watteyn en Els Ver Eecke hem die gouden kans niet willen ontnemen, starten ze een geldinzamelactie. "Het hele avontuur zal al snel 2.500 euro kosten", weet Patje, die werkt bij Veerkracht IV in Menen.





Grootste passie

Mike Watteyn, een getalenteerde voetballer, is geboren met een mentale beperking. "Het duurde drie jaar eer hij kon praten en hij heeft zijn achterstand nooit meer kunnen inhalen", vertelt zijn vader, die erg trots is op zijn zoon. "Voetbal is altijd zijn grootste passie geweest. Ik herinner me nog hij op 13-jarige leeftijd tijdens zijn eerste match tegen Antwerpen 13 doelpunten scoorde." Mike voetbalt bij de Hoge Kouter in Kortrijk en maakt deel uit van de Belgische nationale ploeg van Unified Soccer, een voetbalvariant.





Pannenkoeken

Samen met zijn broer Glenn Huysentruyt en zijn neef Dave Watteyn speelt hij ook bij de G-ploeg van KOG Stasegem en volgend jaar transfereren de drie spitsbroeders naar KVK Westhoek. Op dinsdag wordt er getraind en elke zondag is er een wedstrijd. "Mike wil graag zijn conditie op peil houden en gaat daarom geregeld fitnessen. Hij zal zich de komende twaalf maanden hard inzetten om zich voor te bereiden."





Na zijn opleiding in De Hoge Kouter kan hij in de beschutte werkplaats 't Veer aan de slag. "Eerst gaan we geld inzamelen om zijn drie wekenlange trip te financieren. Een eerste actie zetten we op poten met dank aan de broodjeszaak De Vespa uit Rekkem. De eigenaars waren meteen bereid om ons te helpen. Vanaf 21 april verkopen wij pannenkoeken aan 5 euro voor een halve kilogram. Tijdens het weekend van 21 en 28 april doen we ook een deur- aan deurverkoop. Later op het jaar volgen er nog extra acties." De familie Watteyn hoopt dat heel wat mensen Mike zullen steunen. "Want een deelnemer aan de Special Olympics die uit Rekkem komt, dat is toch een straffe stunt", meent zijn vader.





"Bij de start van onze pannenkoekenactie op 21 april zullen we daarom onze burgemeester uitnodigen in De Vespa. We zijn zo fier op onze zoon en Mike kijkt uit naar een ontmoeting met de burgemeester." Wie Mike graag steunt, kan meer info verkrijgen via vader Patje, 0479/05.28.46.