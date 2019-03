Met dank aan de honden: zelfstandige jaagt materiaaldieven weg Hans Verbeke

28 maart 2019

17u43 0 Menen Twee boeven die in de buurt van de transportzone LAR, op het grondgebied van Lauwe, een bestelwagen wilden leegroven, zijn van een kale reis teruggekeerd. De honden van de eigenaar roken onraad en blaften hun baasje wakker. Die slaagde erin de daders weg te jagen.

Een zelfstandige aannemer uit Lauwe werd in de nacht van woensdag op donderdag rond half twee gewekt toen zijn honden plots begonnen te blaffen. “Ik ken mijn dieren goed en hoorde meteen dat ze niet in hun gewone doen waren”, vertelt de man. “Omdat ik niks verdachts hoorde in mijn woning, trok ik een rolluik op zodat ik de straat kon zien. Op het eerste gezicht leek alles rustig maar plots zag ik een donkere auto, vermoedelijk een Audi, onze doodlopende straat inrijden. Het voertuig reed tot op het einde, draaide en keerde terug. De bestuurder hielt halt vlakbij mijn geparkeerde bestelwagen. Op dat moment zag ik dat er iemand bezig was met morrelen aan mijn voertuig. Toen een seconde later de bestuurder van de Audi uitstapte, bleek de man een pet en de kap van zijn trui op te hebben.”

Politie al na drie minuten ter plaatse

Toen hij besefte dat de verdachten bezig waren met het openbreken van zijn bestelwagen, maakte de aannemer lawaai en knipte hij een licht aan. Intussen belde zijn echtgenote de politie. “Die was hier al na drie minuten ter plaatse, eerst een anoniem voertuig en heel snel daarna ook een combi. De verdachten waren intussen gevlucht. Een zoekactie leverde niks meer op.” De man is blij dat z’n honden alarm sloegen. “Anders had ik misschien pas ’s ochtends opgemerkt wat er gebeurd was.” Van zijn bestelwagen is alleen het slot van de achterdeur geforceerd. “Ik maak ’s avonds in mijn voertuig een stevige riem vast aan de achterdeur, waardoor die in het beste geval maar een centimeter of vijf kan geopend worden. Ik parkeer mijn bestelwagen ook altijd dicht tegen een muur, zodat de deur aan de zijkant onmogelijk kan geopend worden. Misschien is dat alles nu wel mijn geluk beweest”, bedenkt de man zich.