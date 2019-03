Menen krijgt opnieuw het toeristisch kwaliteitslabel Alexander Haezebrouck

20 maart 2019

16u12 0 Menen De dienst Toerisme van Menen heeft voor de tweede keer het Q-label ontvangen. Het Q-label is het kwaliteitslabel voor alle toeristische actoren in West-Vlaanderen. “Met dit label worden we beloond voor ons kwalitatief aanbod en klantvriendelijkheid”, zegt schepen van Cultuur Virginie Breye (N-VA).

“We hebben ook echt wel verschillende toeristische troeven”, zeg een opgetogen schepen van Toerisme Virginie Breye (N-VA). “Denk maar aan het belfort, de vestingen, het stadsmuseum en de vele erfgoedpanden in het centrum.” Menen kreeg het Q-label een eerste keer in 2016. De toekenning van het kwaliteitslabel was het resultaat van een grondige oefening rond aanbod, promotie en klantentevredenheid. Het kwaliteitslabel geldt voor drie jaar.