Menen krijgt allereerste binnenspeeltuin 21 november 2018

Huppel-De-Pup wordt de allereerste binnenspeeltuin in Menen en opent op zaterdag 1 december op de site van tennisclub De Watertoren. "Al acht jaar ben ik op zoek naar een geschikte locatie voor een binnenspeeltuin en plots vond ik er een op Facebook. Ik heb meteen toegehapt", vertelt Nathalie Vancalbergh. "Er komt een grote binnenspeeltuin voor de kinderen én een kleiner exemplaar voor de peuters. In totaal komen er 200 zitplaatsen, met een aparte ruimte voor feestjes en een terras met speeltuin in de zomer. Het interieur van Huppel-de-Pup is mooi en we willen ons wat onderscheiden van de andere binnenspeeltuinen. Zo vertrekken er uit de keuken alleen verse producten, waaronder pannenkoeken en enkele snacks." De vraag naar een binnenspeeltuin blijkt groot, want hoewel de zaak pas volgende week opent, toch zijn er al heel wat reservaties. Nathalie Vancalbergh en haar man Stijn Dereuck hebben 15 jaar DVS Computers gerund. "Daarvoor richtte ik de kindercrèce 't Pimpeloentje op. Ik ben blij dat ik weer met kinderen kan werken en zal in de schoolvakanties uitpakken met kampen." De voormalige site Wimbledon is ondertussen compleet met TC Watermolen, sauna, padelvelden en een binnenspeeltuin. Huppel-de-Pup zal open zijn op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag en in de schoolvakanties elke dag. Alle info vind je op de Facebookpagina Binnenspeeltuin Huppel-De-Pup.





(XCR)