Meer dan 50 Rekkemnaren zetten hun eis voor geldautomaat kracht bij tijdens bijeenkomst: “Dit gaat over de leefbaarheid van ons dorp”

Maxime Petit

12 januari 2019

14u12 0 Menen De oproep van Bea Loosvelt om zaterdag samen te troepen voor het dorpshuis heeft gehoor gekregen. Meer dan 50 bezorgde inwoners tekenden present om hun eis voor een geldautomaat in de dorpskern kracht bij te zetten. Burgemeester Eddy Lust werkt aan een oplossing.

“Dit item leeft enorm bij onze bewoners”, begon Bea haar speech voor de verzamelde mensen in het dorpshuis. “We zijn jullie dankbaar dat jullie de moeite namen om op een zaterdagmiddag tot hier te komen en dat betekent dat we er allemaal van overtuigd zijn dat een geldautomaat in de dorpskern een must is. Het kan toch niet zijn dat de handelaars in het centrum tegenwoordig als bank moeten optreden? Onze petitie loopt goed. Online ondertekenden al zo’n 250 mensen digitaal en ook de papieren versie die bij verschillende handelaars te vinden is, werd al massaal ondertekend. Moeilijk te zeggen op hoeveel handtekeningen we mikken maar hoe meer hoe beter uiteraard. Er is niemand die tegen de komst is van een nieuwe geldautomaat. Dat kan ook niet want het gaat hier over de leefbaarheid van ons dorp. We bundelen de handtekeningen begin februari en overhandigen ze dan aan het stadsbestuur. Daarvoor werd al een verzoekschrift ingediend.”

De aanwezige burgemeester Eddy Lust gaat daar zeker op in. “Ik sta 100% achter dit initiatief”, stelde hij de Rekkemnaren gerust. “We aanvaarden deze petitie vanuit het stadsbestuur en we zullen die ook ondertekenen. Ik zal persoonlijk polsen bij de banksinstellingen zelf in welke mate het nog mogelijk is een bankautomaat te plaatsen in de dorpskern. Als dat niets oplevert, dan steek ik mijn licht op bij Banksys. Al weet ik niet of er daarvoor al een wettelijk kader bestaat en of zij ons kunnen helpen bij deze problematiek. Ik stel wel vast dat bepaalde ziekenhuizen en bepaalde evenementen over één of zelfs meerdere geldautomaten beschikken. In een dorp als Rekkem zou dat dan toch ook moeten kunnen? In Lissewege kampen ze met dezelfde miserie. Het stoort mij enorm dat mensen bijna moeten bedelen om aan hun eigen cash geld te geraken. Dat vind ik abnormaal”, aldus de burgervader die woord hield en na zijn toespraak meteen de petitie ondertekende.

Tussen de aanwezige Rekkemnaren ook Heidi Claerhout die zwaaide met een A4’tje met als opschrift: ‘Geld afhalen in eigen dorp is een basisrecht’. “Het ontbreken van een geldautomaat is een probleem voor zowel jongeren als ouderen”, reageert ze. “Bovendien is het ook schadelijk voor het milieu want de inwoners van Rekkem moeten tegenwoordig een paar kilometer verder rijden om nog geld af te halen. Ik kan alleen maar hopen dat er zo snel mogelijk een oplossing volgt”.