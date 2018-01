Meense dagboekverhalen komen tot leven in musical GRENSSTAD HERBELEEFT BEVRIJDING VAN BEIDE OORLOGEN XAVIER COPPENS

25 januari 2018

02u38 0 Menen Na meer dan een jaar voorbereiden, verrast artistiek leider Jean-Pierre Lepoutre met een unieke musical over oorlog en vrede in Menen. Aan de hand van dagboekfragmenten van Menenaars vertelt het stuk over hoe de bevrijding van WOI en WOII beleefd werden in de Grensstad. Lepoutre krijgt medewerking van tal van culturele en historische verenigingen.

Op zaterdag 27 en zondag 28 januari herbeleven we de bevrijding van de Eerste en Tweede Wereldoorlog tijdens de grootse musical van muziektalent Jean-Pierre Lepoutre (67).





Meer dan honderd Menenaars hebben hun medewerking verleend om een professionele productie op poten te zetten. "Zoveel medewerking doet echt deugd, daarom hoop ik dat de zaal driemaal uitverkocht zal zijn", aldus Lepoutre.





Culturele herdenking

Hij tourde jaren rond met zijn muzikale familie Lepoutre, pakt om de twee jaar uit met een heuse kerstshow en trekt dezer dagen naar diverse Vlaamse zalen met een twee uur durend concert met een repertoire à la André Rieu en Helmut Lotti goes Classic. Maar op 27 en 28 januari staat Jean-Pierre Lepoutre op het podium in zijn thuisstad in CC De Steiger. Na meer dan een jaar voorbereiden staat een unieke musical over oorlog en vrede klaar om gezongen en gespeeld te worden.





"Na alle herdenkingen in de Westhoek en bij ons droomde ik van een culturele herdenking van WOI. En terwijl ik toch bezig was, kon ik evengoed de bevrijding van WOII in scène zetten, met als epiloog de gouden jaren zestig en zeventig. Beide oorlogen hebben immers voor Menen evenveel schade en verdriet gebracht", vertelt muzikant en regisseur Jean-Pierre Lepoutre. Eind september was er al heel wat spektakel toen meer dan honderd acteurs figureerden tijdens de bevrijding van de oorlogen op verschillende plaatsen in de stad.





Film

"Op scène ben je beperkt, vandaar dat er ook in de stad gefilmd werd. De filmpjes worden in de musical verweven. Het wordt een indrukwekkende voorstelling en een pure Meense productie." Jean-Pierre Lepoutre speelt zelf mee als luitenant Montague, zijn zus vertolkt de rol van La Mistinguett (een Franse zangeres die beroemd was in de eerste helft van vorige eeuw), Melissa Van Maelsaeke is Madelon en sergeant Paddy Malonie wordt gespeeld door Joost Devos. "Voorts heb ik medewerking van toneelgroep Tabloo, het koor Ortier, Rotary Club Menen en een achtkoppig orkest onder leiding van Geert Valcke. Verhalen worden gebracht uit dagboekfragmenten van Menenaars met dank aan de Meense heemkundige kring, die het opzoekingswerk voor zijn rekening nam."





Authentiek

De verschillende films werden erg professioneel gemonteerd en in beeld gebracht met verschillende camera's en zelfs een drone. "We hebben authentieke kledij en legervoertuigen op de kop kunnen tikken. De films worden bewerkt in zwart-wit en met effecten die doen terugdenken aan honderd of zeventig jaar geleden." Kaarten kosten 17 en 20 euro en de volledige opbrengst gaat naar het Kinderkankerfonds. Op zondag 28 januari (15 uur) is de voorstelling uitverkocht, maar er zijn nog kaarten voor de middag- en avondvoorstelling op zaterdag 27 januari (15 en 19.30 uur). Kaarten zijn te verkrijgen in CC De Steiger.