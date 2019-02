Mechaniek zijraam raakt oververhit, auto vol rook Alexander Haezebrouck

26 februari 2019



In de Moorselestraat in Menen raakte een auto dinsdagnamiddag omstreeks 17.30 uur vol rook. “Ik wou mijn zijraam dat openstond terug dichtdoen maar dat lukte niet”, vertelt de bestuurder. “Plots kwam er rook vanuit de zijdeur in de auto. Omdat ik net op de brug over de autosnelweg reed, kon ik niet meteen stoppen. Pas over de brug kon ik mijn auto aan de kant zetten en verwittigde ik de brandweer.” De hulpdiensten snelden ter plaatse en probeerden het oververhitte deel in de zijdeur af te koelen met water. De auto zelf liep niet zoveel schade op, enkel de zijdeur is beschadigd. Niemand raakte gewond.