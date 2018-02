Maximumsnelheid verlaagd in enkele straten 02 februari 2018

De gemeenteraad besliste om de maximumsnelheid in enkele straten te verlagen van 70 naar 50 kilometer per uur.





Het betreft de Waterstraat, de Menenstraat en de Kleine Menenstraat in Rekkem en Lauwe. Aanvullend zal de snelheidsbeperking ook gelden voor het deel in de Priester Coulonstraat dat buiten de bebouwde komt ligt. De vraag om de maximumsnelheid te verlagen komt van de bewoners zelf.





