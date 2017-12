Markt wordt niet afgelast 02u34 1

De markt in Rekkem telt nog amper drie kramen, maar de wekelijkse donderdagmarkt wordt niet opgedoekt. Dat blijkt uit een evaluatie van Unizo Rekkem en de bevoegde schepen. "We zullen de markt wel herschikken. De drie of vier kramen komen langs een kant van de Plaats zodat we geen wegomlegging meer moeten voorzien", licht schepen Eddy Lust (Open Vld) toe. Elke week zal de markt bestaan uit een viskraam, een pizzakar en een kraam met groenten en fruit. (XCR)