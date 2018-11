Marc Cardoen (69) overleden 06 november 2018

Menenaar Marc Cardoen is zondag op 69-jarige leeftijd overleden in AZ Delta. De man was in de jaren 2000 directeur van Veerkracht 4 en werknemer bij het OCMW. Daarna opende hij samen met enkele kompanen Casa Mundo, een eet- en cultuurhuis dat na twee jaar de boeken sloot. Horecaervaring bouwde de man op toen hij op 21-jarige leeftijd het kleinkunscafé De Contrabas openhield. Marc Cardoen was getrouwd en vader van drie kinderen. De afscheidsplechtigheid vindt plaats op zaterdag 10 november om 11.30 uur in de aula van de begraafplaats in de Dadizelestraat in Menen. (XCR)