Maquette van vestingen aan stadhuis 07 juni 2018

Tussen het postkantoor en het stadhuis van Menen is een maquette geplaatst van de oude vestingen van de stad. Dat gebeurde op initiatief van Rotary Club Menen, gesteund door de stad en provincie. "We zouden de maquette het liefst op de nieuwe Leiebrug zien verschijnen. Maar daarvoor zullen we concreet met het nieuwe bestuur moeten spreken", zegt voorzitter Frank Dhondt. Eerder had de chocolatier een voorlopige chocoladen versie van de maquette gemaakt. Met de Leiewerken in het verschiet zullen de oude vestingen weer zichtbaar worden. "Een ideale timing om de maquette nu te onthullen". De metalen gietmal werd ontworpen door de twee broers en voormalige Rekkemnaars Nicolas en Manuel Josson, zaakvoerders van Ropa uit Geluveld. (XCR)