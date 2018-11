Man zet wiethandel op met minderjarige stiefzoon 28 november 2018

Een 34-jarige man uit Menen riskeert drie jaar gevangenisstraf omdat hij vanuit zijn woning een cannabishandel had opgezet en zijn minderjarige stiefzoon liet verkopen aan minderjarigen. Tijdens een huiszoeking op 30 juni vorig jaar vond de politie cannabis, mdma, cocaïne, een alarmpistool en een precisieweegschaal. De man had het handeltje opgezet vanuit zijn woning in de Lode Zielenslaan in Menen. Zijn 17-jarige stiefzoon zocht en vond klanten op het pleintje in de buurt. Ook de stiefzoon die de feiten een tijdje doorzette na zijn achttiende verjaardag moest gisteren verschijnen voor de rechtbank. Hij wist naar eigen zeggen niet dat er zoveel drugs in huis waren. "Alles lag blijkbaar in de slaapkamer waar wij niet mochten komen", zei hij. De stiefzoon die ondertussen naar Ieper verhuisde, riskeert 12 maanden gevangenisstraf. Beide riskeren een gelboete van 8.000 euro. Vonnis op 10 december. (AHK)