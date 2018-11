Man steelt samen met kompanen 52.000 euro van tante 20 november 2018

02u24 0 Menen Een man uit Menen staat voor de rechter in Ieper terecht nadat hij 52.000 euro stal van zijn tante uit Wervik. De biljetten werden vervangen valse geldbriefjes. Drie andere verdachten staan mee terecht. "Ik spaarde jaren voor dat geld, maar die mensen hebben het er allemaal in korte tijd doorgejaagd."

Vier verdachten uit Menen verschenen voor de Ieperse rechter voor het bestelen van een oudere vrouw uit Wervik. De vrouw is een tante van een van hen. "Ik was drie maanden in het ziekenhuis geweest", vertelt Andrée Braem. "Toen ik weer thuis was en geld wilde spenderen, kreeg ik te horen dat het valse briefjes waren." De politie werd ingeschakeld en via een vingerafdruk kwamen de speurders op het spoor van T.C. (35) uit Menen. C. is de neef van het slachtoffer. Ook zijn partner D.C. (31) zat mee in het complot, net als nog een ander koppel: D.D. (33) en G.V. (33), ook uit Menen. D.D. had gezorgd voor het valse geld.





De neef van de vrouw was blijkbaar van mening dat het geld hem toekwam. Het zou afkomstig zijn uit de nalatenschap van zijn moeder, de halfzus van het slachtoffer. De dieven kochten er een wagen mee en gingen op reis. Ondertussen werd al 40.000 euro terugbetaald. Neef T.C. riskeert een celstraf van twee jaar met uitstel, terwijl zijn partner opschorting van straf vraagt. "Mijn cliënten gingen ervanuit dat de dame het geld niet echt zou uitgeven", aldus hun advocaat meester Jan Droogné. Meester Thomas Vandemeulebroucke, die de twee andere betrokkenen vertegenwoordigt, vroeg de vrijspraak voor de valsmunterij. "Er is hier geen sprake van vervalsing", klinkt het. "Die briefjes waren op zo'n amateuristische wijze nagemaakt dat het belachelijk was. Mijn cliënt had zeker niet de bedoeling om de Belgische staat op te lichten, wat vooropgesteld wordt bij valsmunterij." Alle beklaagden boden hun excuses aan. Het slachtoffer liet weten dat ze de daders nooit meer wil zien. (CMW)