Man steelt bromfiets om samen met zoon terug thuis te raken 24 april 2018

Een 34-jarige man uit Croix in Frankrijk moest zich gisterenmorgen op de rechtbank verantwoorden voor enkele inbraken in Menen. "Hij nam zelfs zijn minderjarige zoon en een vriendje van zijn zoon mee om de feiten te plegen", zei het openbaar ministerie.





Benjamin Z. was op 28 december vorig jaar afgezakt naar Menen. Daar braken ze binnen in garageboxen en gingen aan de haal met een motorfiets en enkele fietsen. Volgens de advocaat van de man hadden ze niet de intentie om te stelen in België. "Ze hadden geen bus meer terug naar huis", zei hun advocaat. "Daarna zijn ze op zoek gegaan naar vervoersmiddelen om terug thuis te geraken."





De rechter sprak gisteren meteen het vonnis uit na de pleidooien. Hij veroordeelde de man tot een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden en een effectieve geldboete van 300 euro. (AHK)