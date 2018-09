Man riskeert drie jaar cel voor uitslaan oog 04 september 2018

02u25 0 Menen Een 50-jarige Fransman uit Menen riskeert een celstraf van drie jaar omdat hij op 30 september vorig jaar op zijn appartement tijdens een verjaardagsfeestje Serge Vanhaverbeke (56) rake klappen en schoppen gaf. Het slachtoffer verloor door de vechtpartij zijn rechteroog.

Op zaterdagavond wandelde Serge door het Menense centrum toen de vriendin van David V. vanop het balkon hem uitnodigde voor zijn verjaardagsfeest. Maar al gauw liep het, na overdadig alcoholgebruik, in het appartement fout. "Omdat Serge avances maakte", aldus Deborah R. (36) uit Menen, die ook op het beklaagdenbankje zat omdat ze David V. hielp bij de vechtpartij. V. hoorde de avances, was door het dolle heen en sloeg en schopte op Serge tot het hem zwart voor de ogen werd. Toen hij weer bij zijn positieven kwam, liep Serge naar de keuken en greep een mes om zich te verdedigen. Dat werkte als een rode lap op een stier want toen Serge op het balkon om hulp riep, werd hij opnieuw binnen gesleurd en kreeg nog klappen. Getuigen die het hulpgeroep hadden gehoord, verwittigden de politie. Serge brak zijn neus en tal van ribben en verloor zijn rechteroog. "Op mijn andere oog heb ik ook een sterk verminderd zicht", klinkt het. "Tv-kijken kan ik bijna niet meer. Zelf eten maken is een ramp. Ik zie het verschil tussen peper en zout niet, fietsen kan ik niet meer, ik schrik me te pletter als mensen me aanspreken omdat ik ze niet zie aankomen ..." David V. pleitte schuldig maar vond dat het getrokken mes de feiten uitlokte. Deborah R. vroeg de vrijspraak. Vonnis op 1 oktober. (LSI)