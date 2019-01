Man riskeert celstraf voor bedreigen en posten naaktfoto’s ex op Facebook Alexander Haezebrouck

16 januari 2019

13u39 0

Een man uit Menen riskeert een gevangenisstraf van acht maanden en een geldboete van 350 euro omdat hij in 2017 het leven van zijn ex zuur maakte. De man belde haar om en bedreigde haar. “Hij zei dat hij haar zou kapot maken en er niet voor terug deinsde om haar woning in brand te steken”, zei het openbaar ministerie. De man plaatste ook naaktfoto’s die gemaakt werden tijdens de relatie op Facebook. Daarnaast zou hij ook een raam van haar woning stuk gegooid hebben en haar autobanden hebben plat gestoken. “De bedreigingen en de foto’s betwisten we niet”, pleitte de advocaat van beklaagde. “Maar de rest wel, hij had ook geen reden meer om haar te pesten.” Beklaagde Mario S. was zelf niet aanwezig op de rechtbank omdat net dan zijn auto dienst weigerde.