Man ontkent oplichting bij goed doel 26 juli 2018

Een 21-jarige man uit Lauwe ontkent dat hij gebruikmaakte van een goed doel om geld in zijn eigen zak te steken.





De ouders van een ziek kindje dienden klacht in tegen de man omdat hij mensen voor 600 euro zou opgelicht hebben. De zaak kwam aan het licht toen een aantal mensen de vader contacteerde met de boodschap wél armbandjes en verzendingskosten betaald te hebben, maar nooit iets in ruil gekregen te hebben. De politie onderzoekt de zaak verder.





Verschillende mensen hebben dezelfde verklaring afgelegd. (MMB)