Man met ellenlang strafblad niet aangehouden na dodelijk ongeval 30 mei 2018

De 44-jarige Wim B. uit Menen wordt niet aangehouden voor het dodelijke ongeval dat hij vorige week veroorzaakte in de Oostendestraat in Torhout. Maandagnacht reed B. met zijn bestelwagen in een bocht rechtdoor en knalde op een wagen met vier inzittenden. Stadenaar Laurent Vermeersch (64) kwam daarbij om het leven. Wim B. was net uit de cel en heeft een ellenlang strafblad. Bovendien zou de man te vlug hebben gereden, was hij onder invloed en had hij geen rijbewijs. Hij lag enkele dagen zelf zwaargewond in het ziekenhuis en kon recent verhoord worden. Op basis daarvan besliste het parket om hem toch niet aan te houden. Hij moet wel zo snel mogelijk voor de politierechter in Brugge verschijnen. Daar riskeert hij een levenslang rijverbod. (JHM)