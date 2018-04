Man koelt woede op wagen 30 april 2018

02u24 0

In de Moeskroenstraat in Menen, vlak bij de Barakken, is een auto beschadigd. Vrijdagavond belde daar een man aan bij een woning, kennelijk voor één of ander dispuut. Toen er niet werd opengedaan, koelde de beller zijn woede op de geparkeerde wagen van de bewoner. Hij kraakte een spiegel af en schopte een deuk in het voertuig. De eigenaar deed aangifte. (VHS)