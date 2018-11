Man die 2-jarige stiefdochter doodde komt voor het hof van assisen

Jeffrey Dujardin

06 november 2018

16u39 11 Menen Een 31-jarige man uit Menen zal zich voor het hof van assisen in Brugge moeten verantwoorden voor doodslag en opzettelijke slagen en verwondingen aan de 2,5 jaar oude dochter van zijn vriendin. Dat heeft de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent vandaag beslist. Eind november vorig jaar werd Elly met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Haar buikje had onherstelbare, inwendige schade opgelopen. De dokters omschreven het alsof het kind een stomp van een paard had gekregen.

Kleine Elly overleed woensdag 22 november 2017 in het UZ Gent na verregaande mishandelingen. De 29-jarige Kenneth S. uit Menen, de nieuwe vriend van Elly’s mama, werd als verdachte opgepakt en aangehouden door de raadkamer. Kenneth had in het ziekenhuis verklaard dat Elly was flauwgevallen, toen ze met haar blokjes aan het spelen was. Verzinsels, zo werd duidelijk. “Uit onderzoek bleek dat de pancreas van Elly volledig kapot was. Haar buikje was enorm gezwollen. De dokter vergeleek de verwondingen met wat er zou gebeuren na de stamp van een paard”, zei papa Davy eerder in onze krant. “Ons prinsesje is overleden. We hadden al vermoedens dat Kenneth gewelddadig was, maar wat konden we doen? Ik kon toch moeilijk naar de politie stappen om te zeggen dat mijn dochtertje niet mee wilde met haar mama?”

Eigenaardige verwondingen

Toen de juf van Elly in De Kleine Prins in Menen de mama vertelde over het feit dat het meisje in korte tijd drie keer op school kwam met eigenaardige verwondingen (een brandplek van een sigaret op het gezicht, plukken hoofdhaar die verdwenen waren en een brandwonde op de wang), liet de moeder haar dochtertje verhuizen naar basisschool De Startbaan in Wevelgem. De mama van Elly, zijn meest recente vriendin, had omwille van het aanhoudende fysieke geweld de relatie met hem verbroken, maar trok dan toch weer bij hem in. S., die een drugsprobleem had, werd de jongste jaren al verschillende keren veroordeeld voor stalking en belaging. Hij schrikt er ook niet voor terug om doodsbedreigingen te uiten. De man staat in zijn omgeving bekend vanwege zijn losse handen. Zijn partners kregen regelmatig klappen. Een van hen moest ooit door de buren worden opgevangen omdat ze poedelnaakt op straat was gegooid.

Hij werd dinsdag verwezen naar het hof van assisen in Brugge voor doodslag en slagen en verwondingen aan een minderjarige waarover hij gezag had. In 2016 had minister Koen Geens het assisenhof afgeschaft en kwamen bijna alle misdaden voor de correctionele rechtbank. Tot het Grondwettelijk Hof oordeelde dat dit in strijd was met de Grondwet. Op 12 januari werd dit ook gepubliceerd in het Staatsblad. De man zal dus moeten verschijnen voor de volksjury. Het proces kan vermoedelijk midden volgend jaar starten.