Man aan de haal met 700 euro aan tabak 07 mei 2018

Een dief heeft zaterdag rond 19.30 uur een zak tabak ter waarde van 700 euro gestolen in tabakswinkel Stop & Shop in de Gentstraat in Rekkem. Een koppel wou de tabak kopen en legde de hoeveelheid in een zak aan de kassa. De dief greep daarop de tabak en verdween in zijn auto. (AHK)