Man (29) blijft in cel na dood Elly (2,5) 02u57 0

De 29-jarige Kenneth S. uit Menen blijft in de cel voor mishandeling van Elly, het dochtertje van 2,5 jaar van zijn vriendin. Dat besliste de raadkamer in Kortrijk. Hij wordt er van verdacht het meisje in verregaande mate te hebben mishandeld waardoor ze eind november in het ziekenhuis overleed. Wellicht bezweek ze aan de verwondingen na het geweld door de nieuwe vriend van haar moeder. Stomp geweld zorgde voor onherstelbare, inwendige schade aan de buik van het meisje. Eerder was het meisje ook al met brandwonden, kale plekken in het haar en blauwe plekken op school verschenen. Na een relatiebreuk verzoende Kenneth S. zich opnieuw met de moeder van Elly en veranderde Elly van school. Kenneth S. is geen onbekende voor het gerecht. Hij liep al veroordelingen voor belaging en geweld op en staat bekend voor zijn losse handjes. Tal van ex-partners kregen in het verleden al klappen te verwerken. (LSI)