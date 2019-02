Magneetvisser haalt obus op uit de Leie: DOVO komt het projectiel ophalen VHS/XCR

03 februari 2019

19u06 0 Menen Ken Dedeyne, in zijn vrije tijd gepassioneerd magneetvisser, heeft zondagvoormiddag een wel heel eigenaardig projectiel uit de Leie gehaald. Aan zijn magneet hing plots een flink uit de kluiten gewassen obus. De 33-jarige Lauwenaar verwittigde prompt de politie. “Ik heb al veel rare dingen bovengehaald, maar dit ‘specialleke’ zal ik niet snel vergeten”, lacht Ken.

Zoals wel meer gebeurt, trok Ken Dedeyne uit Lauwe zondagmorgen naar de Leie om er te gaan magneetvissen. Hij koos ervoor om zijn magneet in het water te laten plonzen onder de Lauwebrug. “Hier is wel één en ander te vinden”, zegt hij. “In het verleden haalde ik al kogels boven, een lader van een Mauser-geweer en - recent nog - een geladen revolver.” Ken vermoedt dat die dingen in een van de oorlogen gedumpt werden in het water. “Toen ik die revolver bovenhaalde, heb ik ’m eerst goed bestudeerd en er foto’s van genomen. Daarna ben ik ermee naar de politie gegaan. Je weet maar nooit wat het verhaal is achter zo’n wapens en dus doe ik liever mijn plicht.”

Magneet kan tot 200 kilogram oppikken

Toen Ken zondagvoormiddag plots heel veel moeite moest doen om zijn magneet weer aan de oever te krijgen, dacht hij eerst dat er een fiets aan hing. “Dat kan, want de magneet kan tot 200 kilogram oppikken”, vertelt hij. “Maar toen ze aan de oppervlakte kwam, keek ik toch even raar op. Een obus haal je niet elke dag uit het water, niet?” Ook nu weer belde de Lauwenaar de politie. Die kwam snel ter plaatse en vroeg hem om de obus netjes aan de kant te leggen. De plaats werd met een politielint beveiligd. Kort na de middag kwam DOVO (Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen) ter plaatse om het projectiel op te halen. De obus zal vernietigd worden in de ontmantelingsinstallatie in Poelkapelle.