Maand na verwoestende vlammen: wéér brand bij 'Steuntje in de rug' 30 november 2018

02u26 0 Menen De vzw 'Steuntje in de rug', die voedselpakketten geeft aan mensen in nood, is gisteravond opnieuw getroffen door een brand. De schade bleef beperkt, maar toch liepen de emoties hoog op. "Dat dit net nu moet gebeuren, wanneer we pas één dag open zijn, valt me erg zwaar", zegt Curd Vergote van de vzw, die een maand geleden zijn huis zag afbranden.

De brandweer repte zich gisteravond rond 20.30 uur naar de Lauwbergstraat in Lauwe. "Ik had een brandgeur geroken, maar wist niet meteen van waar die kwam", vertelt Curd Vergote. De brandweer vond de oorzaak bij een zwaar oververhit elektriciteitsbakje in het plafond en verwijderde het.





"Een uur later en het hele pand kon afgebrand zijn", zegt Curd emotioneel. Precies een maand geleden zag hij zijn woning in de Wevelgemstraat in Lauwe volledig afbranden na een elektrisch defect in de badkamer. Ook in 2012 kreeg het gezin al eens te maken met een brand. Ze baatten hun vzw ook in de woning uit en alles ging verloren in een verwoestende brand.





Veel schrik

"Een week geleden kon ik dit pand huren om van hieruit de vzw opnieuw op te starten. In een week tijd hadden we het opgeknapt en geschilderd, en konden we alle frigo's en kasten installeren om het eten te presenteren. We waren net één dag open en dan gebeurt dit. Gelukkig hebben we op tijd de brandweer verwittigd, maar meer dan ooit heb ik enorm veel schrik gekregen van brand. Als we opnieuw elektriciteit hebben, kan ik morgen (vandaag, red.) normaal heropenen." (AHK)