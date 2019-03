Luc Dufourmont mag Breughelkermis openen Joyce Mesdag en Xavier Coppens

29 maart 2019

15u34 0

Zanger/acteur Luc Dufourmont zal in juni de eerstvolgende Breughelkermis openen. Karikaturist Nesten opende sinds jaar en dag de Breughelkermis, met het plechtig voorlezen van een oorkonde. Aangezien Nesten overleed in oktober, moest de organisatie op zoek naar een waardige opvolger. De keuze viel op Rekkemnaar Luc Dufourmont. “Ik vermoed dat mijn acteerprestatie als pastoor in de herdenking van de bevrijding na 100 jaar Duitse bezetting in Rekkem hen op ideeën heeft gebracht”, lacht Dufourmont. “En ik heb ja gezegd zonder er goed bij stil te staan wat er precies van mij verwacht wordt, uit sympathie voor de Breughelkermis. Een vette pree hoef ik niet, gewoon wat drank-en eetbonnetjes, daar zou ik al heel blij mee zijn.” Nesten vereeuwigde ook elk jaar een verdienstelijke dorpsfiguur op doek. “Maar mijn tekenkunsten zijn niet goed genoeg om ook die taak over te nemen”, lacht Dufourmont.