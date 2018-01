Luc Delem neemt na 40 jaar afscheid 23 januari 2018

Tijdens de nieuwjaarshappening van Beweging.net nam Luc Delem na liefst 40 jaar afscheid als secretaris. De 63-jarige man blijft in het bestuur, maar wordt opgevolgd door Herwig Vrijsen (35).





"Ik ben wellicht de enige West-Vlaming die zich zolang engageerde als secretaris bij ACW, later Beweging.net. In principe mocht ik slechts acht jaar secretaris blijven, maar bij gebrek aan kandidaten bleef ik 40 jaar aan zet." In Lauwe is Herwig ook actief als vormselcatechist en als koorlid van Sint-Bavo.











(XCR)