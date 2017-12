Lid van dievenbende opgepakt in Frankrijk POLITIE ACHTERVOLGT INBREKERS OP KERSTAVOND NA TIP HANS VERBEKE

02u38 0 Menen Drie of vier inbrekers van Noord-Afrikaanse origine die op 24 december toesloegen in Menen, Moorsele, Geluveld en Staden, kregen plots de politie achter zich aan. Een anonieme patrouille van de zone Arro Ieper startte een achtervolging tegen een hoge snelheid. De inbrekers vluchtten via Menen de Franse grens over. De Franse politie slaagde erin één van hen te vatten. De anderen zijn nog op de loop.

Iemand die in de kerstroes het hoofd koel hield, belde zondagavond rond elf uur vanuit het centrum van Geluveld naar de politie om melding te maken van een verdacht voertuig met dito inzittenden.





Een anonieme patrouille in een snelle wagen was niet ver uit de buurt en begaf zich onmiddellijk discreet ter plaatse.





De gangsters kregen niettemin snel in de gaten dat ze opgemerkt waren. Prompt gingen ze op de vlucht in hun Volvo waaraan nummerplaten hingen die eerder gestolen waren in Menen. Tijdens de achtervolging, die via de Wervikstraat naar de A19 leidde, werden duizelingwekkende snelheden gehaald van zowat 200 kilometer per uur. De boeven verlieten de snelweg in Menen.





Zonder vaart te minderen, raasden ze verder richting Franse grens.





Buit gevonden

Omdat intussen de Franse politie ook al gealarmeerd was én het niet langer verantwoord was grote risico's te nemen, werd aan Belgische zijde beslist de achtervolging te staken.





De Fransen waren net iets te laat om zelf te achtervolgen maar nog dezelfde nacht troffen ze het gevluchte voertuig aan.





De verdachten waren bezig met het monteren van een andere nummerplaat, vermoedelijk met de bedoeling om nog eens terug te keren naar ons land en hun strooptocht verder te zetten. Eén van de inbrekers werd ingerekend, de anderen sloegen op de vlucht. Een zoekactie leverde niks op.





In de Volvo van de bende werd een aanzienlijke buit, waaronder een flinke voorraad juwelen, halskettingen enz. aangetroffen. De man die werd opgepakt, bekende dat hij en zijn kompanen verantwoordelijk zijn voor een reeks inbraken tijdens de kerstnacht. De bende sloeg onder meer toe op Ter Beke in Menen (waar naast juwelen, een tv en een spelconsole ook een Audi TT werd gestolen) maar ook op enkele plaatsen in Moorsele, goed voor een tiental inbraken in totaal. Volgens het Ieperse parket komt de bende ook in aanmerking voor een inbraak in Staden.





In beslag genomen

Ook in Geluveld wilden ze dus toeslaan maar dat was zonder een alerte bewoner gerekend. De Volvo van de inbrekers werd in beslag genomen. Meer dan waarschijnlijk zal de Franse justitie gevraagd worden om de opgepakte verdachte aan ons land uit te leveren.