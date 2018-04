Lichaam gevonden in auto 05 april 2018

In een geparkeerde auto in de Vlamingenstraat in Menen werd gisterenmorgen om 6 uur een levenloos lichaam aangetroffen. Het ging om een 45-jarige Fransman. De politie en een wetsdokter kwamen ter plaatse om de precieze oorzaak van het overlijden vast te stellen. Het werd al snel duidelijk dat de man een wanhoopsdaad had gepleegd. In de auto werden injectienaalden gevonden, vermoedelijk spoot de Fransman zichzelf een overdosis heroïne in. Nog in de auto vond de politie een afscheidsbrief. De Fransman was als vermist opgegeven, naar verluidt was hij ook al een tijdje depressief.





Wie kampt met vragen over zelfdoding kan terecht op het gratis nummer 1813.





