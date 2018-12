Les Figurettes Fénoménales zoekt versterking Xavier Coppens

Les Figurettes Fénoménales, een groep enthousiaste dames uit Menen, zoekt versterking voor een optreden tijdens de kerstmarkt in Lauwe van zaterdag 8 december. De dames willen met veel volk door de straten paraderen en roept geïnteresseerden op om groene beenwarmers te dragen, hulst rond de nek te dragen en zich te versieren met engelenhaar. De dresscode is groen en zwart met lichtjes. Om 16 uur is er eerst nog een repetitie in basisschool De Wonderwijzer. Tijdens de Lauwse kerstmarkt werken de dames voor het eerst samen met het Rekkemse Dorpsorkest. Inschrijven kan via lesfigurettesfenomenales@gmail.com.