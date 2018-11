Léonore nu goedlachse kleuter, na zware infectie Lauws meisje overwint vleesetende bacterie in tv-programma op één XAVIER COPPENS

14 november 2018

02u23 0 Menen Vandaag is de kleine Léonore uit Lauwe een enthousiaste kleuter zoals vele andere. Anderhalf jaar geleden hing haar leven aan een zijden draadje toen ze geveld werd door een streptokokkeninfectie. De documentairereeks Kinderziekenhuis op Eén volgde haar lijdensweg in het UZ Gent.

Wie maandagavond naar Kinderziekenhuis op Eén keek, zag dat het goed afliep met de 2-jarige Léonore Schoutteten uit Lauwe. In mei 2017 kreeg de kleine meid de windpokken, net als haar zusjes Marie-Lou en Annaëlle. "Niks om je zorgen over te maken tot bleek dat de hoge koorts maar niet zakte", vertelt mama Amélie Lanckman. "We gingen langs bij de huisarts. Even zakte de koorts wat, maar daarna verslechterde de toestand van onze dochter. Ze kon geen aanrakingen meer verdragen. Ik maakte een afspraak met de kinderarts. Léonore lag op mij en plots voelde ik hoe haar ene been hard en gezwollen werd. Ook haar armpjes werden heel gevoelig. In een uur tijd ging het zo bergafwaarts met Léonore dat ik met haar naar de spoeddienst reed van AZ Delta in Menen. Daar wist de kinderarts meteen wat er aan de hand was en met de ambulance werd ze naar UZ Gent gebracht."





Streptokokken

Doordat het immuunsysteem van Léonore verzwakt was door de windpokken, stak een agressieve streptokokkeninfectie de kop op. Het gaat om een vleesetende bacterie. "Onze dochter verbleef tien dagen op intensieve zorgen. We werden goed begeleid en zijn gelukkig altijd positief blijven denken, want onze kleine Léonore moest gewoon genezen. Gelukkig heeft iedereen snel gehandeld. We zijn de kinderarts van Menen erg dankbaar dat zij Léonore meteen doorverwees naar het UZ Gent. Als we langer hadden gewacht, dan hadden de dokters wellicht een been moeten amputeren. In het slechtste scenario waren we ons dochtertje kwijt geweest. Zo ver is het gelukkig allemaal niet gekomen", klinkt papa Matthias Schoutteten opgelucht. Van zodra de kleine Léonore in de ziekenwagen lag richting Gent kregen de ouders de vraag of het programma Kinderziekenhuis hen mocht volgen en filmen. "Dat was het laatste waaraan wij dachten, maar we stemden wel in. Van zodra de ambulance halt hield in het UZ Gent, stond een televisieploeg klaar om te filmen. De ploeg bleef die twee weken erg correct en discreet. Als ouders kregen wij veel inspraak en alle beelden werden op voorhand getoond. Uiteindelijk vinden we het goed dat kijkers van het programma meteen weten wat ze moeten doen als ze bij hun kind dezelfde symptomen als Léonore zouden opmerken. En Kinderziekenhuis is toch wel een mooi programma zonder sensatie. Toen ik de beelden later op televisie zag, besefte ik nogmaals hoe serieus ziek Léonore eigenlijk wel was", beseft de papa.





Vandaag is Léonore drie jaar. Ze heeft niks overgehouden aan de bacterie en is nu een gewone, goedlachse kleuter, net zoals haar twee zusjes.