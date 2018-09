Leerlingen via spinnenweb door schoolpoort 04 september 2018

De leerlingen én hun ouders of grootouders die de basisschool Barthel in Rekkem gisteren wilden binnenstappen, moesten zich eerst een weg banen door een spinnenweb. "Het jaarthema is 'in beweging' en dat hebben de leerlingen meteen gemerkt. De ouders werden uitgenodigd voor een koffiebabbel, maar moesten tevens het spinnenweb trotseren", weet directeur Tom Vandamme die aan zijn tiende schooljaar als directeur zal starten. Erg eenvoudig bleek dat niet, want enkele leerlingen raakten verstrikt en vielen op de grond, zonder veel erg gelukkig. Zo begon het meisje op de foto haar schooljaar met een onfortuinlijke valpartij aan de schoolpoort.





