Leerlingen Sint-Aloysiuscollege gaan niet joggen, maar ‘ploggen’ tijdens turnles: “Zwerfvuil opruimen? Geef ons toch maar sport” Maxime Petit

15 februari 2019

15u09 0 Menen De alternatieve LO-lessen van de derde graad van het Sint-Aloysiuscollege hebben maar liefst 30 zakken zwerfvuil ‘opgeleverd’.

Ploggen in plaats van traditionele LO-lessen. Dat was de wens van de werkgroep ‘Natuur’ van het presidium van het college. Hun vraag werd ingewilligd door de directie en zo ‘plogden’ de vijfde- en zesdejaars er afgelopen week op los. Plogging is joggen of wandelen en tegelijk zwerfvuil ruimen. Elk klas kreeg een specifieke route in de stad.

Vuile klus

“We wilden dit keer iets meer doen dan alleen een Dikketruiendag organiseren of een vegetarische maaltijd aanbieden”, zegt preses Lore Soete (18). “Met heel de klimaatpolemiek leek plogging ons een ideaal alternatief. In het begin kregen we wat tegenkanting van bepaalde leerlingen, omdat ze het een vuil en stinkend klusje vonden, maar ondertussen is het enthousiasme wel aangewakkerd. De leerlingen worden niet gequoteerd voor deze opdracht maar iedereen verdient wel een pluim voor de geleverde inspanningen.”

Vervolg

Wie de voorbije dagen rond het college toefde zal ongetwijfeld gemerkt hebben dat de buurt er opvallend proper bij ligt. “We hebben op één week dan ook 30 vuilniszakken gevuld met zwerfvuil. Soms vonden we de gekste voorwerpen: van wielen, spuiten, immoborden, potten en pannen tot zelfs een aktetas met officiële documenten. Alle vuilnis werd verzameld op de speelplaats en wordt binnenkort gesorteerd. Dankzij het succes zijn we van plan om er later dit schooljaar nog een vervolg aan te breien, allicht met de scholieren uit de eerste en de tweede graad”, voegt Lore er nog aan toe.

Nog nooit gesluikstort

We volgden de 16-jarige Gauthier Lefebvre uit het vijfde Latijn-wetenschappen tijdens het opruimen. Omdat zijn voorgangers al knap werk leverden, is het op sommige plaatsen echt zoeken naar zwerfvuil. Gelukkig heeft leerkracht Bart Vanneste oog voor detail en kan hij zijn leerlingen toch aan het werk zetten. “Geef mij toch maar de traditionele LO-lessen”, lacht Gauthier terwijl hij toch nog een oud blik Jupiler uit het groen van Bois de Boulogne vist. “Maar op zich is dit wel een goede actie, want het is al veel properder waar we opgeruimd hebben. Ik ben geen ‘groene jongen’ en ik zou ook niet overwegen om mee te stappen in een klimaatmars. Toch probeer ik mijn steentje bij te dragen door zoveel mogelijk met de fiets naar school te komen en door mijn vuilnis altijd in de vuilbak te deponeren. Je zal me ook nooit op sluikstorten betrappen.”