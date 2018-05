Leerlingen Sint-Aloysius triomferen in Eurekacup 01 juni 2018

Vier leerlingen uit het tweede jaar van het Sint-Aloysiuscollege - Margaux Debergh, Lou Derhore, Anna Doom en Elise Rosselle - schitterden tijdens de Eurekacup op de Eureka-Day in het Nederlandse Soest. Vlaamse en Nederlandse scholen nemen het in deze wedstrijd tegen elkaar op. Het platform WOW, dat op zoek is naar goede technici, organiseerde de wedstrijd. De vier meisjes van het Meense college moesten een oplossing ontwerpen om het fileprobleem aan te pakken. Na voorrondes mochten zes groepjes uit het college deelnemen aan de westrijd.





Het viertal wint ook een rondleiding in de verkeerscentrale in Nederland.





(XCR)