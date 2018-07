Leerlingen bouwen 'de Rolls-Royce onder de kippenhokken' 07 juli 2018

Lotte Vanderbemden, Jietse Corneillie en Fons Foulon, zopas afgestudeerd aan het VTI Sint-Lucas Menen, hebben als eindwerk een 'Kippenvilla' gemaakt, een geautomatiseerd kippenhok dat een plaatsje krijgt in De Fakkel in Wervik. De Fakkel is een vzw die woonondersteuning biedt aan mensen met een handicap.





Het bouwwerk is zeg maar de Rolls-Royce onder de kippenhokken. "We hebben ons kippenhok zodanig ontworpen dat de zorg voor de dieren zo vlot mogelijk verloopt. Zo krijgen ze automatisch één keer per dag eten, wordt hun waterreservoir automatisch aangevuld met regenwater vanop het dak van het hok, en worden de eieren met een liftsysteem getransporteerd."





Serviceclub Kiwanis heeft het materiaal van de leerlingen gesponsord. (JME)