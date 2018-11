Lauwse jongeren in de bres voor Benjamin 29 november 2018

Anderhalf jaar geleden werd de jonge Benjamin Deltour (26) uit Lauwe getroffen door lymfeklierkanker. Hij heeft ondertussen een lange weg naar genezing afgelegd. Dankzij een stamceltransplantatie met de stamcellen van zijn broer was er gelukkig beterschap. De lymfeklierkanker bleek verdwenen, maar het littekenweefsel dat er bleef, moet nog bestraald worden. Omdat alternatieve medicatie tot 392 euro per dag kost, nemen Lauwse jongeren het initiatief om hem financieel te helpen. "Hij heeft de medicatie drie weken nodig en dus kost dat snel meer dan 8.000 euro. Daarom pakken we uit met een crowdfunding", vertelt Pieter De Rycke. Ondertussen is er al meer dan 6.000 euro ingezameld, maar de komende dagen gaat de crowdfunding verder. "Wij willen onze ex-leider helpen en verkopen zaterdag marsepein. De helft van de winst schenken we aan Benjamin", vertelt Jaron Dewitte. Daar houdt het niet op. "Op 8 december kan iedereen een zelfgekozen bedrag sponsoren per gescoord punt van de rugbymatch van RC Xurtrycke Queens. Diezelfde avond kan je in café De Club in Lauwe tijdens de kerstmarkt een Irish coffee drinken tussen 17 en 23 uur ten voordele van de crowdfunding", somt Fabian Augustyn op. Voorts kan iedereen ook een bedrag storten op het rekeningnummer BE86 0836 6622 9850 met vermelding van 'Crowdfunding Benjamin'. (XCR)