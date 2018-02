LAR krijgt Business Center 02 februari 2018

Ruim driehonderd vierkante meter van het douanegebouw op de LAR in Rekkem wordt al jaren niet meer gebruikt. En dus wil het Meense schepencollege die lege ruimtes een nieuwe invulling geven met een Business en Facility Center.





In het Business Center komen enkele vergaderzalen.





In het Facility Center ernaast zal er eindelijk wat sanitair comfort zijn voor de vele vrachtwagenchauffeurs die er laden en lossen of de nacht doorbrengen in hun vrachtwagen. Als alle plannen voor de renovatie op tijd goedgekeurd worden, kunnen de werken volgend jaar nog starten.





Het project kost een half miljoen euro, maar de stad Menen hoeft slechts 40.000 euro bij te dragen. Andere geldschieters zijn het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (166.000 euro) en de Vlaamse overheid (124.500 euro). De intercommunale Leiedal en de provincie West-Vlaanderen pompen elk 40.000 euro in het project.





(XCR)