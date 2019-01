Laptop, sabel en horloge gestolen uit woning AHK

27 januari 2019

Dieven hebben vorige week ingebroken in een woning op de Grote Weg in Menen. De daders raakten via een zijdeur van het huis. Daar sloegen ze een raam van de keuken stuk om binnen te raken. Ze doorzochten de woning en gingen ervandoor met een laptop, een sabel en een uurwerk. De eigenaar heeft de inbraak pas vrijdag opgemerkt.