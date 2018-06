Landbouwer duikt met wagen in Leie 25 juni 2018

02u41 0

Een landbouwer uit Menen is gisterochtend in alle vroegte met zijn Peugeot Partner in de Leie gereden. Dat gebeurde langs de Noordkaai in Menen. Mario S. (48) dook rechts van de weg via de schuine berm het water van de Leie in. Hij kon zich via de openstaande ruit van zijn wagen in veiligheid brengen, naar de kant zwemmen en de hulpdiensten verwittigen. Duikers en een sonarboot van de brandweer zochten urenlang in het water om de gezonken wagen te lokaliseren. Al die tijd lag het scheepvaartverkeer stil. De landbouwer kwam er met de schrik van af. (LSI)