Kurt (46) woont al drie weken in zijn auto: op straat gezet omdat huiseigenaar gasproblemen niet wil oplossen Hans Verbeke

01 februari 2019

20u22 4 Menen Kruipt u in deze barre dagen ook graag lekker tegen uw kachel aan? Kurt Foulon uit Menen, vroeger trucker maar nu invalide, zou ook niets liever willen. Maar de 46-jarige man overnacht sinds drie weken noodgedwongen in zijn auto. “Het huisje dat ik huurde, is niet meer bewoonbaar omwille van grote problemen met de gasinstallatie. Sindsdien zoek ik elders onderdak maar overal loop ik met m’n kop tegen de muur.”

Midden vorig jaar, nadat de relatie met de moeder van zijn zoontje (6) op de klippen was gelopen, ging Kurt Foulon resoluut voor een nieuwe start. In de Ambachtenstraat in Menen huurde hij een huisje. “Niet groot of luxueus maar voldoende voor mij om in te leven”, zegt de man. “Er waren wel wat gebreken maar dat vond ik niet zo erg. De huurprijs viel best mee. Als invalide met een uitkering van 1.600 euro per maand moet ik geen zotte uitgaven doen.” Toen familie van Kurt er hem herhaaldelijk op attent maakte dat het wel erg naar gas rook in zijn woning liet hij een technicus komen. Die stelde vast dat er onder de grond een groot lek was. Hij keurde de installatie meteen af en draaide de kraan van de gastoevoer dicht.

Geen omstandigheden om een kind toe te laten

De herfst naderde en dat baarde Kurt zorgen. “Ik had geen verwarming, geen warm water en kon geen eten klaarmaken”, zegt hij. “Als volwassene zou ik min of meer mijn plan kunnen trekken, maar mijn zoontje van zes is ook regelmatig bij mij. Zo’n omstandigheden kan je een kind niet aandoen. Ik heb de eigenares verschillende keren aangetekend geschreven over de problemen maar zonder resultaat”, zegt Kurt Foulon. “Ze gaf niet thuis en haalde ook nooit de brieven op. Toen het immokantoor haar contacteerde, reageerde ze kortaf en gaf ze te kennen niet van plan te zijn ook maar één euro uit te geven aan herstellingskosten. De miserie keerde zich uiteindelijk zelfs tegen Foulon: begin januari belde een deurwaarder aan. Hoewel hij altijd trouw z’n huur betaalde, moest hij toch vertrekken. “Mijn meubeltjes zijn nu intussen in bewaring in een depot van de stad maar voor mezelf heb ik geen oplossing”, zegt de man.

Private huurmarkt is niet haalbaar

Kurt Foulon werd op 9 januari uit z’n huurwoning gezet. “Ik sliep eerst enkele dagen in een tunnel in Kortrijk maar dat was te koud. Daarom kocht ik me een auto, om erin te overnachten en me nu en dan wat op te warmen.” Via het OCMW probeert hij intussen vruchteloos een ander onderdak te vinden. “Ook vandaag nog heb ik gebeld, tot vier keer toe zelfs”, zegt de man. “Ze verwijzen me echter door naar de opvang voor mannen, bij het CAW in Kortrijk. Maar dat is voor mij geen optie omdat ik nu en dan voor mijn zoontje moet zorgen. Sinds ik dakloos ben, verblijft hij grotendeels bij z’n mama en beperkt bij een tante van me. Daar kan ik hem opzoeken.” Foulon hoopt op een sociale woning of een flat. “Op de private huurmarkt is er weinig in Menen en bovendien liggen de prijzen gewoon te hoog voor mij. In een andere gemeente gaan wonen, is voor mij geen optie. Ik wil dicht bij m’n zoontje wonen. Vrienden hebben me onderdak aangeboden, maar ik heb vriendelijk geweigerd. Ik wil niemand tot last zijn.”

Gezinnen met kinderen krijgen voorrang

Bij het OCMW in Menen valt te horen dat het nooit de bedoeling is dat mensen in hun auto moeten overnachten omdat ze geen dak boven het hoofd hebben. Een crisiswoning ter beschikking stellen, ligt moeilijk. Het aantal is beperkt - vijf, in Menen - en bovendien zijn ze drukbevraagd. Gezinnen met kinderen krijgen voorrang bij de toewijzing, bijvoorbeeld nadat ze het slachtoffer zijn geweest van brand. Daar bovenop komt, dat de crisiswoningen ook maar voor een beperkte periode ter beschikking worden gesteld. Na verloop van tijd moeten de bewoners sowieso elders een permanent onderdak vinden.