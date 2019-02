Koppel uit Menen viert huwelijksverjaardag op valentijn: “Hoe je 70 jaar lang samenblijft? Geef je vrouw altijd gelijk” Maxime Petit

14 februari 2019

12u46 0 Menen De week van de liefde werd in WZC Marie-Astrid op Valentijnsdag afgesloten met een verrassingsdiner voor de verschillende koppeltjes die er verblijven. Michel Vanackere (88) en Jacqueline Hobbin (88) beleefden zo samen nog eens een romantisch moment samen.

“We hadden al lang uitgekeken naar deze activiteit”, begint Michel Vanackere, die vroeger in Roeselare woonde. “We wisten dat er iets georganiseerd zou worden, maar hadden geen idee wat het juist zou worden. Het opzet is zeker geslaagd”, vindt hij. De koppels genoten van een glaasje champagne, warme hapjes, vol-au-vent met frietjes en een dessert in hartvorm. Dit alles in een romantisch kader en met bekende slows als achtergrondmuziek.

Nooit ruzie

Michel en Jacqueline weten niet meer exact hoelang ze al in het rusthuis in Menen verblijven, maar voegen er wel trots aan toe dat ze bijna 70 jaar gehuwd zijn. “En we zien mekaar nog altijd even graag”, zegt Michel er met een knipoog bij. Jacqueline knikt bevestigend: “We hebben in al die jaren zelfs nog nooit ruzie gemaakt al komt dat misschien omdat ik een gemakkelijk karakter heb.” Dat bevestigt Michel, maar voegt eraan toe: “Dat is te danken aan het feit dat ik je altijd het laatste woord geef. Dan kan er geen ruzie ontstaan. Een ander recept voor een sterk huwelijk is mekaar begrijpen en soms eens water bij de wijn doen.”

Kokkin aan huis

Michel en Jacqueline vierden ook al valentijn toen ze nog eigen benen stonden. “We lieten ons destijds verwennen door een kokkin die aan huis kwam. Onze villa toverden we toen om in een romantische omgeving waardoor het gezelliger was dan een restaurant. Ja, ik heb echt heimwee naar die gouden tijd”, mijmert Jacqueline.

Bij residentie Marie-Astrid staat de hele week al in het teken van de liefde. Zo défileerden de personeelsleden eerder al met trouwkleren van vroeger. Voor de bewoners riep dat mooie herinneringen op. Michel was best van plan om er op valentijn nog een gezellige namiddag van te maken. “Als ik een beetje alcohol gedronken heb, dan zal ik allicht zelfs nog uitpakken met een romantisch liedje voor mijn geliefde.” Zijn vrouw reageert alvast niet verbaasd: “Ja, want dat doet hij eigenlijk altijd.”