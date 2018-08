Koop eens kunstwerk van Tahon voor 600 euro 28 augustus 2018

Kunstenaar en Meens ereburger Johan Tahon deelde in juni aan alle Menenaars een pop-upkunstwerkje met de naam Lilium uit. Nu heeft hij een uitvoering van Lilium in jesmoniet, een gipsachtig composiet, klaar. Het is een beeld van 26,5 centimeter hoog en wordt verkocht in een gesigneerd linnen zakje voor 600 euro. Tahon steunt hiermee de projecten en collectievorming beeldende kunsten van de stad Menen, haar cultuurcentrum en museum. Het kunstwerk kan in De Steiger aangekocht worden. (XCR)