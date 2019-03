Koffer met geld meegenomen bij transportbedrijf op de LAR VHS

Op de transportzone LAR werd ingebroken bij het transport- en opslagbedrijf GDL. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag, tussen tien voor twee en vijf na twee. De daders forceerden een raam aan de zijkant van het gebouw, drongen zo de burelen binnen en vonden daar een geldkoffer met daarin enkele duizenden euro’s. Die werd meegenomen. De politie is een onderzoek gestart. GDL kwam vorig jaar ook al eens in het nieuws, toen daar uit een loods elf vrachtwagens verdwenen die geladen waren met in totaal bijna één miljoen blikjes Red Bull.