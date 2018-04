Kleine Hanna zorgt voor viergeslacht 10 april 2018

02u40 0

Met de geboorte van de kleine Hanna Vanthourenout is er sinds 19 februari een viergeslacht in vrouwelijke lijn bij de familie Perneel-Vanacker. Trotse oma Marcella Coopman (88) houdt haar kersverse achterkleinkind op de schoot. Ze wordt geflankeerd door dochter Riquette Perneel (60) en kleindochter Nele Vanacker (28). De hele familie werd verwend met een babyborrel in Rekkem.





(SVR)