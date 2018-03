Klap tegen botsabsorbeerder: snelweg anderhalf uur afgesloten 09 maart 2018

De A10 was gisteren anderhalf uur lang afgesloten tussen Oudenburg en Oostende na een zwaar ongeval. Een kleine vrachtwagen reed rond 12.50 uur in op een signalisatievoertuig, dat op de rechterrijstrook richting Oostende stond. Het signalisatievoertuig waarschuwde voor werken aan de vangrails op de snelwegbrug in Oudenburg. Door de klap raakte de botsabsorbeerder beschadigd. De kleine vrachtwagen, bestuurd door een man uit Menen, werd weggeslingerd en kwam tegen de vangrails aan de middenberm terecht. De bestuurder verklaarde dat hij in slaap was gevallen en nog probeerde uit te wijken, maar dat hij een ongeval niet kon vermijden. "De man liep lichte verwondingen op en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Er werd meteen besloten de autosnelweg af te sluiten", zegt Jurgen Decramer, sectiechef van de wegpolitie in Jabbeke. "Alle verkeer richting Oostende moest in Oudenburg de snelweg verlaten en via de binnenwegen naar Oostende rijden. Een takeldienst sleepte de gehavende vrachtwagen weg. Iets na 14 uur werd de snelweg vrijgegeven", aldus Decramer. (BBO)