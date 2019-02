Kiyan en Mercedes vormen nieuw kinderprinsenpaar Maxime Petit

03 februari 2019

12u31 0

Sinds zaterdag heeft Menen een nieuw kinderprinsenpaar. Uit zo’n 100 deelnemers verkoos de jury die bestond uit stadsambassadrice Davina, eerste eredame Amber, Keizer Geert, Prinses Sandrine II en Keizerin Anouska van Koekelare Kiyan en Mercedes als nieuwe kinderprinsen. Kiyan Verheecke is 7 jaar en afkomstig uit Menen. Hij kreeg de carnavalslepel van papa in de mond en kwam als cowboy naar de carnavalshow in Park Ter Walle. Mercedes Bouve (6) uit Gullegem werd beloond voor haar opvallende maar zeer creatieve outfit. Het imposant decor rond haar lijf leverde haar de tweede titel van kinderprinses op rij op. “Ik hoopte dat ik weer zou winnen”, gaf ze na de verkiezing toe. “Binnenkort doe ik in Moorsele opnieuw mee aan zo’n verkiezing en ook dan wil ik triomferen. Ik vind het fantastisch dat ik net als vorig jaar mag plaatsnemen op de praalwagen tijdens de carnavalsstoet in Menen. Het gooien met snoepjes naar het publiek vind ik het hoogtepunt.”

Tijdens de showavond werd Sofie Van Belleghem (20) verkozen tot nieuwe prinses carnaval. Zij was de enige kandidate maar dat belette haar niet van er een mooi spektakel van te maken. In totaal werden zo’n 250 tickets verkocht, maar niet alle kopers daagden op waardoor de zaal verre van vol geraakte.

Op zondag 17 maart vindt de apotheose van het carnavalsseizoen plaats met de 43ste Carnavalsstoet die vanaf 14.45 uur door de Meense centrumstraten passeert.