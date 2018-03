Kiwanis schenkt smartphones aan ADO Icarus 30 maart 2018

De Serviceclub Kiwanis Tabaksstreek Wervik schenkt vier smartphones aan ADO Icarus uit de Hogeweg in Menen. De vzw zorgt ervoor dat mensen met een beperking zelfstandig kunnen wonen dankzij de nodige ondersteuningsnood.





Via de diensten voor zelfstandig leven wordt er 24 uur op 24 permanentie voorzien. En dan kunnen smartphones uiteraard heel handig zijn. De vzw is actief in heel Vlaanderen en al tien jaar in Menen en beschikt over twaalf woningen voor mensen met een fysieke beperking.





Kiwanis steunt wel meerdere sociale doelen in de regio.





