Kindje vast in houten doel 16 april 2018

De brandweer moest gisterennamiddag kort tussenkomen op het Sint-Jozefsplein in Menen. Daar was op een voetbalpleintje een spelend kind vastgeraakt in een houten doel. De blussers konden het kind, dat ongedeerd bleef, zonder problemen bevrijden. (VHS)