Kijk eens naar het prehistorisch vogeltje 23 juli 2018

De vijfde editie van Summer@ Lauwe, met 23 (inter)nationale straattheateracts, was een voltreffer zaterdagavond met 8.000 tot 10.000 bezoekers. Aan hoogtepunten geen gebrek, zoals de passage van reusachtige prehistorische vogels van vijf meter hoog, zeven meter lang en een meter breed van Sauras uit Nederland.





Ook de Pool Lukasz Puczko, met zijn marionet-hondje, kon op veel belangstelling rekenen. Het vuurwerpspektakel van internationaal gezelschap Moving Fire Arts, speciaal voor het jubileum, en het vuurwerk vielen zaterdagavond eveneens in de smaak in het centrum van Lauwe. Daar genoten de aanwezigen ook van de vele terrasjes of smulden van lekkernijen die verkocht werden in foodtrucks. Er waren geen incidenten.





"We konden een extra inspanning voor de jubileumeditie aan, omdat we erin slaagden om een budget van 30.000 euro bij elkaar te brengen", zegt voorzitter Steven Holvoet. "Dat is een verdubbeling in vergelijking met onze eerste editie, toen we 15.000 euro hadden. We hopen om Summer@Lauwe de komende jaren verder te laten groeien. Als we er tenminste in slagen om het financieel plaatje ook in de toekomst te laten kloppen, want evident is het zeker niet. We zijn de vele sponsors en helpende handen heel dankbaar. Zonder al die mensen zou het niet lukken om Summer@Lauwe mogelijk te maken." (LPS)