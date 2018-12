Kerstmarkt steunt oud-scoutsleider met kanker Peter Lanssens

09 december 2018

Kerst in Lauwe, met 147 kraampjes de grootste eendagskerstmarkt van onze provincie, had zaterdagavond aandacht voor de medemens. De scouts verkochten 300 Irish Coffees voor Benjamin Deltour (26). De oud-leider herstelt van lymfeklierkanker. Peperdure alternatieve medicatie, die niet wordt terugbetaald door het ziekenfonds of de hospitaalverzekering, kost 392 euro per dag. “Reken maar uit, als je weet dat hij het middel Foscavir IV vier weken nodig heeft”, zeggen oud-leiders Pieter De Rijcke (28) en Sam Theunis (25). “We vinden het als vrienden maar normaal dat we er voor hem zijn. Benjamin is er ook altijd voor iedereen”, aldus de oud-leiders. Er was zaterdagnamiddag ook een rugby-benefietmatch voor Benjamin. Georganiseerd door damesploeg De Queens van rugbyploeg RC Curtrycke op het sportcentrum Weimeersen in Rollegem. De tribune zat er goed vol. Benjamin is een trouwe fan. Hij volgt al enkele jaren de wedstrijden van De Queens, maar moet nu door zijn ziekte noodgedwongen enkele matchen aan zich laten voorbijgaan.